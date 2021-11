Reise ins Märchenland

Es waren nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest, als die drei kleinen Schneeflocken Wanni, Wonni und Winni mit ihrem Wolkenschiff am Himmel segelten.Ein ganzes Jahr hatten sie die Winterschule besucht und dort das Fliegen und Tanzen gelernt und vom Lehrer Winter erfahren, wie es auf der Erde zugeht.Jetzt war es endlich soweit, sie durften auf die Erde.Alle drei waren schrecklich aufgeregt.Wo werden sie landen und was werden sie bei den Menschen und Tieren erleben?Wanni träumte immer von einem Platz nahe am Rodelberg, dort wo die Kinder mit ihren Schlitten Spuren in den Schnee malen und den Berg hinunter sausen, das stellte sie sich sehr lustig vor.Wonni wollte gern auf einem Fensterbrett landen und zusehen, wie die Menschen das Weihnachtsfest vorbereiten und Winni sah sich inmitten dichter Tannenbäume, dort wo sich die Tiere des Waldes versammeln.Hui, wie der Wind blies, fast wäre Wonni aus dem Wolkenschiff gefallen und das in dem Moment, als sie über eine große Stadt segelten.Lange Schornsteine pusteten dort schwarzen Rauch in die Luft.Nein dort wollten sie nicht aussteigen, immerhin hatten sie für die große Reise ihre schönsten weißen Kleider angezogen.„Jetzt müsst ihr aber losfliegen“, raunte der Wind und blies noch einmal kräftig, so dass das kleine Wolkenschiff mit Wannio, Wonni und Winni umkippte und alle drei durch die Luft wirbelten.Wie waren sie da erschrocken.Doch der Wind lachte und pustete sie noch einmal so richtig durcheinander.Hui, machte das Spaß und so wie die Schneeflocken es in der Winterschule gelernt hatten begannen sie zu fliegen, zu tanzen und drehten sich im Kreis.Bei all dem lustigen Schweben hätten sie beinah das Ziel ihrer Reise verpasst.Wanni sah zwar den Rodelberg, aber zu spät und so landete sie direkt auf der Spitze einer kleinen Tanne die am Waldsee stand.Wonni hatte Glück, sie steuerte genau auf ihr Wunschziel zu und ließ sich auf einem kleinen Dachfenster nieder.Winni hatte die Augen geschlossen und während sie so dahin schwebte träumte sie von einem wunderschönen Wald mit großen Tannen und vielen Tieren, die sie alle in ihrem funkelnden Kleid bewunderten.Doch was war das? Unsanft landete sie auf etwas Hartem. Erschrocken öffnete sie die Augen. Wo war sie?Fortsetzung folgt