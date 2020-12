Musik - Erlebnis

, so beginnen die Goetheverse, die auch Beethoven und Franz Schubert zu musikalischen Werken inspirierten.Das Philharmonische Orchester Erfurt nahm sein Publikum mit auf eine Fahrt, die glücklich mit dem Satz endet:, Spannung und Auflösung wurde von dem Orchester unter der Leitung von Walter E. Gugerbauer musikalisch perfekt umgesetzt, jedenfalls ich war glücklich, dass endlich Land zu sehen war, so nacherlebbar war die Musik.Mit dem Konzert für Violine und Orchester von Johann Sebastian Bach, setzten die Künstlerinnen Barbara Bätzel-Chong und Anna Stümke einen glanzvollen Höhepunkt.Großartig was man auf so einem kleinen Instrument für Töne zaubern kann und einzigartig der Meister der Kantaten und Motetten.Nach der Pause ging es weiter mit dem Genuss. Es erklang Ballettmusik von Tschaikowsky aus seinem berühmten Ballett "Schwanensee".Die Uraufführung 1877, am Moskauer Bolschoi-Theater, war für den Komponisten allerdings enttäuschen; denn der Choreograph fand die Musik nicht tanzbar und hatte einfach andere Ballettszenen eingefügt.Erst nach Tschaikowskys Tod wurde das ursprüngliche Ballett wiederentdeckt.Ein Glück; denn diese Musik zu hören ist auch noch heute, nach mehr als 100 Jahren, ein berauschendes Erlebnis.Tagebuchaufzeichnung vom 20. Dezember 2008