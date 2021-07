Meine Gedanken zu myheimat

Wie die Menschen da und dort leben, wie sie mit ihrem Wissen und Kenntnissen das Leben vieler Leser bereichern, und das tun sie, mitunter ganz unbewusst.Da regt zum Beispiel ein Beitrag an wieder einmal die eigene Bibliothek zu durchstöbern und ein vergessenes Buch noch einmal zu lesen, da werden Rezepte ausgetauscht, die Natur wird facettenreich mit all ihren großen und kleinen Wundern anhand vieler Fotos gezeigt, Heiterkeit und manchmal auch Traurigkeit werden vermittelt, es wird gemeinsam gerätselt, es werden Veranstaltungen angekündigt, Urlaubsziele werden reizvoll angeboten, Musik erklingt per Videos, sorgsam ausgewählte Sprüche regen zum Nachdenken an, um nur einiges zu nennen, und letztendlich wird auch über ernste Probleme diskutiert, wie dem Umweltschutz und all den großen und kleinen Schwächen, denen wir in unserer Gesellschaft täglich begegnen.Man stellt fest, eigentlich gibt es fast überall die gleichen Sorgen und Probleme.Beim Lesen so mancher Kommentare frage ich mich, würden sich die Kommentatorinnen und Kommentatoren, wenn sie sich gegenübersitzen würden, genauso verhalten?Würden sie die gleichen Worte wählen?Auch wenn das vertraute Du, was im Netz üblich ist, eine gewisse Nähe aufbaut, sollte das nicht verleiten unhöflich zu sein.Sicher gibt es unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen aber man sollte bedenken, Worte können Emotionen erzeugen, die können Positiv sein, die können aber auch sehr verletzen, man sieht die Person hier nicht wie sie darauf reagiert, sie ist anonym.Sachliche Diskussionen, trotz unterschiedlicher Meinungen, würden vielleicht etwas bringen und ein freundliches und höfliches Miteinander würde sogar die Welt ein wenig besser machen.