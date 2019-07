Mehr Schein als Sein

Keller wollte mit seiner Novelle sagen, dass man sich nicht vom äußere Schein blenden lassen soll sondern, dass die inneren Werte eines Menschen viele wichtiger sind.Das ist schon wahr, wird aber gerade in der heutigen Zeit ganz gegenteilig praktiziert.Man sollte schon schön schlank sein, modern gekleidet, gepflegt aussehen, Markenkleidung tragen, dann hat man schon mehr Chancen auf einen Job, bei der Partnersuche und überhaupt, man scheint es irgendwie, überall leichter zu haben . Ist leider nicht übertrieben, ist einfach so.Wo wir bei den zwei Seiten wären, die es nun mal überall gibt.Mal ehrlich, sieht man sich nicht gern einen geschmackvoll gekleideten Menschen an, ob nun Mann oder Frau, und fühlt man sich nicht wohl, wenn man dann bewundernde Blicke einsammeln kann und Komplimente umschmeicheln? Wer mag das nicht?Ist nicht oft zuerst dieser erste Eindruck ausschlaggebend, zeigt sich da nicht ein erster Charakterzug, welchen Wert legt dieser Mensch auf seine Äußeres?Wenn dann Hülle um Hülle fällt, einschließlich der Maske, dann kann man Glück haben oder nicht.Da fällt mir gerade ein, was ziehe ich morgen nur an?