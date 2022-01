Liebeserklärung auf französische Art

Ich habe, seitdem ich von Paris fort bin, die Katzensprache erlernt und spreche sie für einen Menschen ziemlich fließend.Ich glaube, wenn sie mich besuchten, so würde ich Ihnen nicht mehr sagen:Ich bete Sie an, ich schmachte dahin, ich sterbe oder eine der hundert Fadheiten der französischen Sprache - sondern ich würde Ihnen sagen:Miau! – und damit wäre alles gesagt.Ferdinando Galiani an Madame Necker 1771So einfach kann man seine Liebe gestehen. :-)))