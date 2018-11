Legenden - Brauchtum - Gute Taten

In der Nacht erschien ihm Jesus im Traum, der sich für diese gute Tat bedankte und fortan war das Leben von Martin vom christlichen Glauben geprägt.Der Legende nach wollte man ihn im Jahr 372 zum Bischof von Tours wählen, doch er fürchtete sich vor dem hohen Amt und versteckte sich in einem Gänsestall. Das laute Gackern der Gänse jedoch verriet ihn, er wurde entdeckt und im gleichen Jahr zum Bischof geweiht.Alljährlich wird in Erfurt mit einem Fest auf dem Domplatz daran gedacht. Die Gänse schnattern und in so manchen Gegenden gibt es am 11. November auch das große Gänseessen. Ja, die Gänse müssen noch heute für ihre vorlauten Ahnen büßen.Das Martinshörnchen, ein beliebtes Gebäck, soll dem Huf des Pferdes ähneln, auf dem Martin als Soldat saß, aber auch das Brot von damals soll so ausgesehen haben, man konnte es gut teilen.Beliebt ist der heilige Martin bei den Kindern, deshalb auch die fröhlichen Laternenumzüge.Höhepunkt an diesem Tag der Ökomenische Gottesdienst auf den Domstufen und der Klang der Gloriosa.