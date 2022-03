Künstler unter sich

Ich habe mich heute von der Natur verführen lassen, das war einfach schön.Die Sonne meinte es gut, der Himmel wölbte sich in einem tiefen Blau über die Stadt, allerdings wehte noch ein ziemlich kalter Wind, doch der pustete mal so richtig die trüben Gedanken fort, na ja nur für kurze Zeit.Wo führte mich mein Weg hin? Natürlich in meinen Lieblingsgarten auf die Erfurter ega.Dort war es noch recht still aber fleißige Hände hatten bereits mit dem diesjährigen Frühlingsbild begonnen und viele Stiefmütterchen gepflanzt.Akkurat wurden auch schon die ersten kleine Pflänzchen auf die Beete gesetzt, allerdings gibt es noch viel zu tun aber auf den Seitenwegen, da hat der Frühling schon mal vorgearbeitet und seine Version vom Frühlingsbild gezeichnet.Die Sonne setze so manche Blüte ins rechte Licht, zauberte Schatten auf die Wege und in den noch kahlen Zweigen, da schaukelte noch so mancher Sommertraum.Ich wünsche mir sehr, dass es auch in diesem Sommer bunte Träume gibt, die wir immer wieder mit einem Lächeln entdecken.