Klassik Radio aus Augsburg berichtet dauerhaft über DKFS - Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung

Während Vater Detlef Wulff, warum in einem Kinderhospiz auch gelacht werden darf, erklärt Familie Schöne, was der Aufenthalt dort mit ihnen macht und worin der Unterschied zu einem Hospiz für Erwachsene besteht.Die Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung (DKFS) ist das Thema eines Infotainments des Senders. Beiträge über betroffene Familien sind regelmäßig zu hören: Weltweit im Web, im Kabel, bundesweit über DAB +.