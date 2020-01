Mache Dir keine Langeweile, das heißt:Sei nie ganz müßig!Lerne Dich selbst nicht zu sehr auswendig,sondern sammle aus Büchern und Menschenneue Ideen."Freiherr Knigge .Besonders in der tristen Jahreszeit kann man sich durch neue Ideenausprobieren, allerdings stelle ich dann bei manchen Dingen auch fest,dass ich Grenzen habe:Da fehlt es an Fertigkeiten, an Geduld und ich sage mir:Schusterin bleib bei Deinem Leisten" . :-))))))))))