Im Tagebuch geblättert.....Fortsetzung

Manche Nacht schlich ich leise in das Zimmer, wenn die Kinder schon schliefen.Die Stille, die Wärme und der leise Atem der Mädchen gaben mir Kraft und Zuversicht und die manchmal erdrückenden Alltagssorgen wurden auf einmal ganz unbedeutend und klein.Am Kinderzimmerfenster, das eine Blick auf die Straße bot, habe ich oft gestanden und gewartet: Auf meinen Mann der mit dem Auto unterwegs war, auf die Kinder, die mal wieder viel zu spät von der Disco heimkamen.Jetzt ist die Straße leer, nur ein paar vereinzelte Autos stehen auf den Parkflächen.Vor dem Fenster flattert plötzlich eine Plastetüte vorüber, sie verfängt sich in den Ästen eines Baumes, wo sie traurig hin und her schaukelt.Ein letztes Mal ziehe ich leise die Tür ins Schloss.Als ich zu den Fenstern hinaufschaue, die kahl und einsam zurückblicken, schickt die Sonne plötzlich helle Strahlen auf die Häuser, die man scherzhaft Arbeiterschließfächer, Schnarchsilos, Karnickelställe und Kasernen nennt.Vielleicht waren sie das alles, aber sie waren für viele Menschen auch ein Ort von Zuhause und von Heimat.Langsam gehe ich davon, ohne mich noch einmal umzusehen.Schluss