Im Tagebuch geblättert..... Fortsetzung

Auch bei uns blühten in jedem Sommer Stiefmütterchen, Fuchsien, Petunien oder Pelargonien. Ein Ausgleich für das fehlende Grün; denn die gepflanzten Bäumchen zwischen hohen Häuser mussten ja erst einmal wachsen.Auch vor unserem Balkon hatte man so einen dünnen, schwachen im Wind schwankenden Setzling gepflanzt.Der Hausmeister, der unter uns wohnte, hatte ihn mit einem Strick an seinem Balkon festgebunden, damit er Halt bekam und nicht abknickte.Die Kinder hatten ihn oft gegossen und alle Hausbewohnter freuten sich über die ersten starken Äste.Jetzt ist er ein kräftiger Ahornbaum, der so hoch geschossen ist, dass ich im 2. Stock seine Äste berühren kann.Im Sommer ist die Amsel in seinem dichten Laubwerk zuhause und im Winter toben die Kohlmeisen auf den kahlen Zweigen umher.Heute ist seltsam still, sogar die Vögel scheinen sich ein anderes Quartier gesucht zu haben.Die ältere Frau, die mir sonst immer vom linken Balkon zuwinkte, ist zu ihren Kindern gezogen. Die Familien vom rechten Nachbarbalkon, von dem noch in der letzten Woche fröhliches Lachen erklang, hat im Süden der Stadt eine Wohnung bekommen.Die leeren Räume wirken einsam und verlassen. An den Wänden zeigen helle Flecken, wo noch vor kurzem Bilder hingen.Das Wohnzimmer mit seiner Durchreiche zur Küche und dem Zugang zum Balkon, war der Mittelpunkt der Familien. Hier traf man sich zu den Mahlzeiten, hier schaute man gemeinsam fern, hier wurde über alle großen und kleinen Sorgen gesprochen, gelacht und so manche Träne getrocknet.In diesem Raum standen der geschmückte Tannenbaum und der Osterstrauß, an dem jedes Jahr die von den Kindern bemalten Ostereier hingen und in diesem Zimmer wurde so manche Silvesternacht mit Freunden gefeiert, hier gab es Kindergeburtstagsfeste und „Anstandsbesuche“ der ersten Liebe.In der viel zu kleinen Küche, in der wir oft von einem großen Fenster träumten wurden zahlreiche Torten gezaubert, Festtagsbraten gebrutzelt und so manches neue Rezept ausprobiert.Als ich durch den schmalen Korridor in das einstmalige Kinderzimmer gehe, überwältigt mich eine unsagbare Traurigkeit.Fortsetzung folgt