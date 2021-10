Im Tagebuch geblättert - Ende oder Anfang - Die Wende 1989 Fortsetzung

Die Frau, die sich als meine Beraterin vorstellt, zwängt sich stöhnende hinter ihren Schreibtisch.Sie blickt auf den Computerbildschirm, mustert mich über ihren Brillenrand, schaut wieder auf den Bildschirm, korrigiert etwas und liest mir vor, was sie bereits vor Wochen dort eingegeben hat und verkündet mir schließlich nach einem langezogen ausgesprochenen Ja: „Eine Arbeitsstelle kann ich nicht anbieten.“Fast 20 Jahre hatte ich als Exportkauffrau gearbeitet. Mein Aufgabengebiet war der osteuropäische Markt, als er nach der Wende zusammenbrach gab es in meinem Unternehmen viele Entlassungen, ganze Abteilungen fielen einfach weg.In den nächsten Tagen versuchte ich, wie in alle den letzten Monaten, Gefallen an meiner Situation zu finden.Ich bedauerte alle die, die morgens in aller Frühe zu Arbeit mussten , frühstückte ausgiebig, erfreute mich an meiner sauberen Wohnung, legte Seifenstücke zwischen die frisch gebügelte Wäsche, redete mit den Zimmerpflanzen, ging am späten Nachmittag einkaufen und freute mich, wenn die Verkäuferin mir einen schönen Feierabend wünschte.Manchmal fuhr ich rastlos mit der Straßenbahn von einer Endhaltestelle zu anderen. Menschen stiegen ein und aus, hastig, schnell, einem Ziel entgegeneilend.Allmählich begann ich das Leben zu beobachten wie eine Außenstehende, hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr dazugehörte.Doch an einem trüben Herbstnachmittag, die Schwalben waren bereits wie in jedem Sommer nach dem Süden unterwegs, und über der Stadt breiteten sich die ersten Nebelschleier aus, erhielt ich vom Arbeitsamt eine Zusage für eine geförderte Weiterbildung.Erwartungsvoll blicken 19 Frauen in die Runde. Neben mir sitzt Angelika. Wir sind uns sofort sympathisch und wie sich herausstellt, haben wir im gleichen Unternehmen gearbeitet.Während sich alle vorstellen und ich mich bemühe aufmerksam zuzuhören, gehen meine Gedanke zurück in meine Schulzeit, damals war ich neugierig auf das Leben, das noch so unbekannt vor mir lag, doch das hier war etwas anderes.„Was haben sie sich denn konkret vorgestellt, wo sie gern arbeiten würden?“ flötet die Direktorin der Einrichtung.Fragend blicken wir uns alle an.Ich sehe auf einmal Tante Erna vor mir stehen die sich zu mir herunterbeugt, die Hände auf den Rücken verschränkt und mich mit durchdringenden Blick fragt: „Na, was willst du denn einmal werden?“Konkrete Vorstellungen hatten die meisten schon lange nicht mehr. Für mich war es die erste Weiterbildung dieser Art, andere hatten damit schon Erfahrung und trotzdem noch immer keinen Arbeitsplatz.Man wollte uns beibringen wie man eine Bewerbung schreibt, wie man sich am Telefon meldet und wie man sich während eines Vorstellungsgespräches verhält.Mein Ziel war es meine Englischkenntnisse zu vertiefen, das Gebiet der Buchhaltung und die neusten Computerprogramme zu beherrschen.Da saßen nun ehemalige Sekretärinnen, Verkaufsstellenleiterinnen, Kaufleute und Sachbearbeiterinnen und ich konnte mir nicht vorstellen, dass all diese Frauen nicht wussten wie man telefoniert und wie man sich kleidet; denn eine Typberatung stand auch auf dem Unterrichtsplan.Mit der Aussicht, einen Arbeitsplatz bei erfolgreichem Abschluss zu bekommen, beendete die Direktorin die erste Stunde.Das klingt doch erst mal optimistisch, dachte ich, wenn auch etwas skeptisch.Schluss folgtMit dieser Aufzeichnung, die zu einer Kurzgeschichte wurde, möchte ich noch einmal zurückblicken in eine Zeit, die Spuren hinterlassen hat.