Im Tagebuch geblättert - Ende oder Anfang - Die Wende 1989

Sie streicht ihren Rock glatt und hält einen Augenblick inne, bevor sie entschlossen in Richtung Stimme strebt.Leise schließt sich hinter ihr die Tür.Die Leute, die ihr für einen Augenblick nachsahen, blättern wieder in ihren Zeitschriften oder Unterlagen oder sinnen weiter vor sich hin.Der lange Gang auf dem Arbeitsamt ist dicht besetzt.Nummer 83 steht auf meinem Zettel, das kann also dauern.Eine grelle Neonlampe am Ende des Ganges flackert.Neben mir hat ein Pärchen Platz genommen, leise streiten sich die beiden. Er riecht nach Alkohol, sie fährt sich fortwährend durch das ungewaschene Haar, ihre Fingernägel sind abgekaut.Angewidert rücke ich ein wenig zur Seite und schäme mich fast dafür.Arbeitslosigkeit, ein Wort das meine Generation im Osten Deutschlands nur aus den Geschichtsbüchern kannte, zum Thema Kapitalismus oder aus der Zeitung, wenn es darum ging auf die Zustände im Westen aufmerksam zu machen.Großmutter meinte dann immer: „Die im Westen arbeitslos sind, die sind nur zu faul zum arbeiten; denn Arbeit gibt es überall“, damit war das Thema auch schon erschöpft.Ich machte mir darüber weiter keine Gedanken und was Großmutter sagte, das stimmte fast immer und außerdem, in der Zeitung wurde so viel geschrieben, was nicht immer der Wahrheit entsprach.Eigenartig, nach der Wende 1989 glaubte man von einem Tag auf den anderen an alles, was in der Zeitung stand.Großmutter hat das alles nicht mehr erlebt, was würde sie wohl dazu sagen, dass ihre Enkelin arbeitslos ist?„Nummer 80“ tönte es den Gang entlang. Ein älterer Mann faltet sorgfältig eine Zeitschrift zusammen, erhebt sich langsam und sieht sich ratlos um.Einige Türen stehen offen, aus welchem Zimmer nun seine Nummer aufgerufen wurde, scheint für ihn nicht klar zu sein.„Nummer 80“ ! eine hagere dunkelhaarige Frau erscheint in einer der offenen Türen und schaut ungehalten in die Runde.Verlegen und mit eingezogenem Kopf huscht Nr. 80 an ihr vorbei.Energische schließt sich hinter dem Mann die Tür.1989, Öffnung der Mauer, Wiedervereinigung Deutschlands.Man hatte eigentlich nicht mehr daran geglaubt, aber es sich gewünscht.Dann war es auf einmal unfassbare Wirklichkeit. Blitzartig stand uns die ganze Welt offen. Reiseunternehmen tauchten auf, Autohändler überschwemmte das Land, Autohäuser und Tankstellen schossen wie Pilze aus dem Boden und die Straßen füllten sich mit Hondas, BMW`s und Citroens. Wer noch einen Trabant fuhr wurde belächelt.Bunte Sommerwiesen mussten für Möbelhäuser, Baumärkte und riesige Bürokomplexe Platz machen.Finanzberater stürmten die Wohnungen, Versicherungsberater gaben sich die Klinke in die Hand, Kaufhallen nannte man nicht mehr Kaufhallen sondern Supermärkte und dort herrschte ein Warenangebot, vor dem man erst einmal hilflos stand.Man kam kaum zur Besinnung und so stürzte ein kleines Land in die Marktwirtschaft.Fortsetzung folgt.Aufzeichnung von 1999