Im Tagebuch geblättert.....

Wenn es im Spätsommer in Großmutters Küche dampfte und zischte und ein würziger Duft durch das Haus zog, dann war wieder Einweckzeit.Die aus Großmutters Garten geernteten Pflaumen, Spillinge, Pfirsiche, Birnen und Äpfel wurden für den Winter verarbeitet.Breitbeinig saßen Großmutter und Mutter auf ihrem Hocker, eine große Schüssel zwischen die Oberschenkel geklemmt, schälten sie unermüdlich Äpfel und Birnen und ich sah ihnen gern dabei zu, wie die dünnen Schalenkringel länger und länger wurden und letztendlich in der Schüssel landeten.Dann wurden die Früchte geviertelt und manchmal schob sich Großmutter mit der Messerkante auch einmal schnell ein Stück Apfel in den Mund.Küchentisch und Küchenschrank waren vollgestellt mit zahlreichen Einweckgläsern und auf dem Herd thronte der große Einwecktopf aus dem ein riesiges Thermometer ragte.Manchmal durfte ich auch mithelfen, dann schichtete ich Obststücke in die Gläser, goss Wasser darüber und gab etwas Zucker dazu.Mama legte dann fachgerecht Einweckgummis um den Rand der Gläser und drückte den Deckel fest darauf. Zuletzt erhielt jedes Glas noch eine Metallspange, bevor es in dem großen Einwecktopf verschwand.Manchmal schien es, als würde der Apfelkorb nicht leer werden wollen.Dann gab es die unterschiedlichsten Apfelspeisen, Kuchen und Küchlein und natürlich auch Apfelmus, na die Herstellung war schon eine ziemlich anstrengende Arbeit.Die mit der Schale gekochten Äpfel mussten, mit Hilfe eines Quirls, durch einen Durchschlag gepresst werden, das sah sehr witzig aus, wenn sich das Mus mühsam durch die kleinen Löcher zwängte.Pflaumen entkernen war auch nicht so einfach, die Kerne lösten sich schwer aus der Frucht, doch sie schmeckten herrlich süß und ein Pflaumenkuchen war immer eine Delikatesse.So eine Obstverarbeitungsrunde war immer lustig, Großmutter erzählte Geschichten und Papa kam ständig naschen.Sein Metier war eher die Weinherstellung, d.h. er probierte es jedes Jahr.Die wuchtigen Weinbehälter standen auf dem Küchenschrank und es gluckste darin geheimnisvoll.Papa musste auf den Küchenstuhl steigen, um das Gebräu zu kontrollieren, das war sehr spannend; denn an seinem Gesichtsausdruck konnten wir immer erkennen, ob es ein guter Wein wird oder auch nicht.Später spezialisierte er sich auf die Herstellung von Rumtöpfen, damit hatte er mehr Erfolgt und so konnte sich die fleißige Obstverarbeitungsrunde im Winter so manches Likörchen gönnen.