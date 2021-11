Im Tagebuch geblättert.....

Noch einmal gehe ich durch die leere Wohnung.Es ist still, nur der Wasserhahn in der Küche tropft in gleichmäßigen Abständen, wie immer.Durch die weit geöffnet Balkontür strömt kühle Luft.Kein besonders attraktives architektonisches Bauwerk, das Haus in dem ich viele Jahre wohnte. Nicht so prunkvoll wie die Villen im Süden der Stadt und nicht so interessant wie die Jahrhunderte alten mittelalterlichen Bauten in der Altstadt.Die historischen Bauwerke zu erhalten ist den Stadtvätern wichtig und man kommt ja schon beim Betrachten dieser ehrwürdigen Gebäude ins Träumen und fragt sich: Wie haben dieMenschen damals darin gelebt?Diese Frage wird man sich über das Haus, in dem ich viele Jahre glücklich war niemals stellen können; denn es wird abgerissen, obwohl es erst 25 Jahre alt ist.Ich erinnere mich wie begeistert unsere kleine Familie war, als wir eine Neubauwohnung erhielten, eine Wohnung mit Bad, Balkon, warmen Wasser, Fernheizung und ein Zimmer für die Kinder. Dafür zogen wir sogar aus unserem geliebten Dresden nach Erfurt.Uns störte es auch nicht, dass die Umgebung noch einer großen Baustelle glich und die nächste Kaufhalle nur per Bus zu erreichen war, wir waren selig.Es dauerte allerdings noch einige Zeit bis uns ein Einkaufs- und Dienstleistungskomplex zur Verfügung stand und es war bis dahin nicht immer lustig.Nach und nach entstanden immer mehr Häuserblöcke und eingebettet zwischen ihnen Schulen und Kindereinrichtungen.Die Kinder hatten von der Einrichtung bis nachhause kurze und sichere Wege, das war gut aber es fehlte an Grün zwischen dichten Betonbauten.Alljährlich im Frühling versammelten sich einige Eltern auf dem Spielplatz.Klettergerüst und Wippe bekamen einen neuen Anstrich, der Sandkasten neuen Sand, die Bänke wurden zusammengeschraubt und auf den Vorbeeten pflanzten die älteren Hausbewohner Blumen.Im Sommer gab es dann ein Hausfest mit Ponykutschfahrten und Wettspielen für die Kinder, mit Bratwurst- Grillen und einem Fass Bier für die Erwachsenen.Liebevoll berühre ich das metallene Balkongitter. Ich hatte es selbst mit weißer Farbe gestrichen und oft daran gelehnt, wenn ich den Kindern beim Spielen zusah oder am Horizont den Sonnenuntergang bewunderte.Fortsetzung folgtEine Tagebuchaufzeichnung von 2003