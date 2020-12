Im Tagebuch geblättert.....

Ich hatte mich in meinen Sitz gekuschelt, die Landschaft zog still an mir vorbei, Dörfer wirkten wie ausgestorben, die Wolkendecke lag grau und schwer über dem Land, doch manchmal zeigte sich ein schmaler heller Streifen am Horizont.Im Saalfeld wurde ich schon liebevoll erwartet und es war ein Besuch im Stadtmuseum, das im einstigen Franziskanerkloster untergebracht ist, geplant.Schon beim Eintritt in dieses mächtige Gebäude war ich begeistert. Ein Hauch von Geschichte wehte mir entgegen und ich wandelte fasziniert durch die Klostergänge.Hier wurde Historisches und Neues architektonisch wunderbar verbunden.Man erfährt nicht nur vieles über das einstige Leben in diesen Mauern, sondern auch vieles über das einstige Handwerksleben in Thüringen.Besonders spannend die Zoologischen Exponate von Emil Weiske, die er von seinen Forschungsreisen mitgebracht hatte.Ein schöner Tag, eine Zeitreise.......(Gekürzt)29. Dezember 2016