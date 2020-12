Im Tagebuch geblättert.....

In der Stube steht der Weihnachtsbaum noch kerzengerade und die Zweige spiegeln sich in den blanken Kugeln.Ein holzgeschnitztes Englein schaukelt sanft hin und her und einige Schokoladenringel hängen noch verführerisch an ihrem Platz, obwohl Enkelmädchen gestern bei uns war.Die von mir eingepackten Geschenke wurden von allen wieder ausgepackt, es gab Ah`s und Oh`s und Kartoffelsalat mit Würstchen, Rotwein, viele Pfefferkuchen in Schokolade eingehüllt und ganz viel Kerzenlicht.Licht und Wärme, das ist es wohl auch, wonach sich die Menschen in der kalten und grauen Jahreszeit schon immer sehnten und sie holte sich auch Tannenzweige ins Zimmer, das ewige Grün der Hoffnung.Die Zweige sollten die bösen Geister vertreiben, Jahrhunderte später zogen sie als geschmückte Tannenbäume in die Häuser ein.Auch wir genossen am gestrigen Spätnachmittag die wohlige Wärme und das Kerzenlicht, während draußen der Wind ums Haus fegte.Heute werden wir jedoch den Wind uns um die Nase wehen lassen, damit die Glieder nicht einrosten und ein wenig durch das alte Jahr schlendern, mit neuen Wünschen und Träumen.26. Dezember 2009