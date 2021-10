Im Tagebuch geblättert - Anfang oder Ende - Die Wende 1989 - Schluss

Wie in der Weiterbildung empfohlen klebte ich mein Foto auf hellblaues Papier, schrieb die wichtigsten Daten darunter und heftete Lebenslauf und aktuelle Zertifikate in eine nicht ganz billige Klarsichtmappe.Ich habe sie alle zurückbekommen mit dem Vermerk, dass ich überqualifiziert sei und das auch von großen Banken.„Frau Meier bitte“ ruft eine freundliche Stimme und die Worte schweben durch den lichtdurchfluteten Gang hin zu einer jungen Frau, die sich ruckartig vom Stuhl erhebt.Sie streicht ihren Rock glatt, hält einen Augenblick inne, bevor sie entschlossen in Richtung Stimme strebt.Leise schließt sich die Tür hinter ihr.Die Leute, die ihr für einen Moment nachsahen blättern weiterhin in Zeitschriften oder sinnen vor sich hin.Der Warteraum auf dem neuen Arbeitsamt ist dicht besetzt und herrscht auch hier eine bedrückende Stille.Die Dame an der Rezeption hat mir freundlich zu verstehen gegeben, dass es heute etwas länger dauern könnte.Der noch am Morgen klare Herbsthimmel hatte sich verdunkelt und als mein Name aufgerufen wird, rinnen bereits die ersten Regentropfen an den Fensterscheiben herunter.Mit leichtem Schritt geht die junge Dame vom Arbeitsamt vor mir her. Ihre hochhackigen Schuhe hallen durch den Gang, Tick-Tack-Tick-Tack…Eine Kollegin kommt uns entgegen. Sie schiebt einen Wagen, vollgepackt mit Schicksalen in Richtung Archiv: Tick-Tack-Tick-Tack…. machen auch ihre Schuhe.Sie verschwindet im Fahrstuhl und mit ihr viele Namen ohne Gesichter.Ich werde in einen Raum geführt in dem ein Schreibtisch und darauf ein Computer stehen, ein Computer, der einiges von mir weiß und mir nicht helfen kann.Bedauernd schüttelt die Beraterin ihren blonden Lockenkopf.Inzwischen ist auch mein Alter zu einem Problem geworden.Der Regen ist stärker geworden. Vor dem Arbeitsamtsgebäude zieht lärmend eine Gruppe Kinder vorbei. Der aufkommende Wind treibt eine leere Coladose scheppernd über das Pflaster. Zwischen zwei Autos bleibt sie schließlich müde liegen.Mich fröstelt.