Im Schatzkästchen nach dem Glück gesucht

Aber so ein 13. Tag im Monat, der nun gerade auf eine Freitag fällt, der kann ja auch ein echter Glückstag sein.Man muss sich seine Glücksmomente suchen und deshalb habe ich heute wieder mein Schatzkästchen geöffnet:Die Leiche im Irrgarten:der Gärtner.Die kleinen Würstchen bringt manam schnellsten zum Sieden.Frauen sind wie die Sehne an einem Bogen -sie sorgen für die erforderliche Spannung.Das Alter schreitet fort,auch wenn der Mensch sich geistig weigert,mit ihm Schritt zu halten.Die Philosophie des Alltags:Und wenn es am Abend dunkel wird,muss es im Kopf ja nichtunbedingt hell werden.Lieber ein Schneewittchen im Vorgarten,als sieben Zwerge.Eine kalten Frau lässt eine Mannentweder erfrieren oder verbrennen.Vorgesetzten - Deklination:Ich sage meine Meinung,du sagst meine Meinung,er, sie es sagen meine Meinung.....Ein Blick hinter das Feigenblattlohnt sich mitunter wirklich nicht.Gerd W. HeyseIch wünsche allen Lesern ein schönes sonniges und gesundes Wochenende.