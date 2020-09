Ich wär so gern ein Schmetterling

Maßnahmen die das Leben aller Menschen belasten; denn irgendwie ist die Leichtigkeit verschwunden.Dafür haben sich Skepsis, Ängste, Unsicherheit und Zweifel breit gemacht.Da sitzen sie nun alle in der Straßenbahn, Masken verhüllen das halbe Gesicht und kein Lächeln kann hindurchdringen.Lippenstift und Makeup kleben an der Innenseite fest, also in die unterste Schublade damit, wie Schade.Eine junge Frau schaut gespannt aus dem Fenster, sie scheint auf jemanden zu warten, da öffnet sich die Tür und ein junger Mann steigt ein, beide reißen sich die Masken vom Gesicht und küssen sich.Oh je, dürfen sie das?Was für ein Frage !Und in diesem Moment wir mir klar, was mit uns allen gerade passiert.Nun hätten man sagen könne, na ja, sie hätten sich auch im Park küssen können, da geht das ohne Maske, plötzlich Schranken für Gefühle, Unbefangenheit für Liebende ?Dabei sind doch Berührungen so wichtig für das Wohlbefinden und für das Miteinander.Schmetterlinge habe da kein Problem, sie dürfen so viele Blüten küssen und so oft sie wollen.Ein Mann hustet hinter seiner Maske, sofort drehten sich halbverhüllte Köpfe in seine Richtung, Plätze werden gewechselt, jeder scheint des anderen Feind.Abstand halten! Notwendig und so kalt.