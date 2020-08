Ich möcht` so gern...

und über Frühsport machen lachendu rufst das Bad ist freiich koche schnell das FrühstückseiKaffeeduft zieht uns in die NaseBlumen stehen in der VaseSonne scheint ins Zimmer reinach könnt` ich doch nur bei dir seinIch möcht` so gern mir die schlafenwild und verrückt nicht wie die Bravenund dass du sagst komm her zu mirzieh aus dein Hemdchen denn ich frierund Hände finden keine RuhLippen decken alles zuund Mond schaut still zum Fenster reinach könnt` ich doch nur bei dir seinIch möcht`so gern mit dir lebendir Wärme Frohsinn Hoffnung gebenund dass du flüsterst geh nicht forthier ruht die ZeitGlück heißt der Ortund Augen strahlen hellerHerzen schlagen schnellerund Sorgen werden schwach und kleinach könnt` ich doch nur bei dir seinSilke Dokter