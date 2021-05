Ich komme bald wieder .....

Man kann ihm am Geraufer bewundern, was er sehr genießt, obwohl er immer sehr unberührt und teilnahmslos tut, doch heimlich findet er es schon toll, so als Exot, mitten in der Stadt bestaunt zu werden.Man trifft ihn auch im Kressepark an, wo er als Ehrwürden inmitten der Enten, Haubentaucher und Blesshühner residiert, die sich munter zwischen den Fischen tummeln.Und heute besuchte er mich, was für eine Ehre, ich hatte ihn ganz für mich allein und da ich selten Besuch bekomme, war die Freude um so größer.Er tat natürlich wie immer cool, genoss aber sichtlich mein Erstaunen und dass ich ihn fotografierte, weil er doch bekanntlich so schön ist.Vor seinem Abflug versprach er mir bald wieder zu kommen, na ja, das kam mir irgendwie bekannt vor .....