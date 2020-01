ich bin blau, du bist blau, er, sie, es sind blau ....

Vermutlich aus der Zeit der Herstellung des blauen Farbstoffes aus der Waidpflanze, damals im 15. Jahrhundert in Erfurt.Es war ein komplizierter Vorgang und zum Ende hin, bevor der Gärungsprozess einsetzte und der blaue Farbstoff sich löste, musste die vorbereitete Masse tüchtig mit Wasser und Urin besprüht werden.Zu diesem Zwecke tranken die Knechte viel Alkohol und konnten dann eigentlich nichts mehr tun, und weil das alles in der Zeit des Vorganges stattfand, in dem das Blau entstand, heißt es auch noch heute, wenn jemand viel Alkohol getrunken hat oder auch sonst keine Lust hat tätig zu sein: Er ist blau oder er macht Blau.