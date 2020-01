Hörst du dich ?

Und was... dann ist da eine Leere - dann ist da gar nichts.Die Geräusche schweigen; nun müsste doch das Eigentliche in dir tönen … es tönt nicht.Horche, dass sich dir die Stirn zusammenzieht -vielleicht ist es gar nicht da, das Eigentliche ?"Kurt TucholskyManchmal ist es ganz gut, einmal in sich zu lauschen, seine Grenzen zu erkennen - Sich selbst Fragen zu stellen: Müsste ich mich zurücknehmen oder bin ich e i g e n t l i c h viel zu bescheiden? Vielleicht findet jeder für sich die Antwort und nun mal ganz still sein. :-)))