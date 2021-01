Himmlische Tränen

In der schweigenden Welt,die der Winter umfangen hält,hebt sie einsam ihr weißes Haupt;selber geht sie dahin und schwindeteh der Lenz kommt und sie findet,aber sie hat ihn doch verkündet.Johann TrojanUm die Christrose ranken sich viele Sagen und Legenden.Eine Legende besagt, dass sich Tränen himmlischer Prinzessinnen auf der Erde in Blütensterne der Christrosen verwandelte hätten.Ein schöner Gedanke, wenn man sie so betrachtet?