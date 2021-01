Hierarchie

die schwarze Amselauf dem kahlen Zweigzänkischdas graue Federvolkim struppigen Geästhöhnischder himmelblaue Sittichhinter der geschützten GardineSilke DokterJa auch unter dem Federvolk gibt es so manches Gezänk und es geht ums Überleben.Wir Menschen lieben die kleinen Piepser und besonders im Winter erfreuen sie uns, wenn sie sich munter an all den Kernen und Körnchen laben, die für sie in den kleinen Futterstellen bereit liegen.Und die Fantasie der Menschen kennt auch beim Bau der Futterhäuschen keine Grenzen.