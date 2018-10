Herbst - Gedanken

das Lachen erklingt jetzt wieder in den warmen Räumen.In den Gärten und in den Parkanlagen fallen lautlos Blatt um Blatt auf die Wege, manchmal trägt sie ein Fluss davon und sie entschwinden wie unsere Lebensjahre, manchmal rascheln sie aber auch unter unseren Füßen und flüstern noch einmal eine zärtliche Sommermelodie.Der Sommer hat das Zepter an den Herbst übergeben, fast nahtlos.Silke DokterBei meinem Bummel durch Erfurt habe ich so manche Sommerschönheit noch entdecken können.