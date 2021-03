Heiterkeit

Doch was wären wir ohne die Blüten des Frühlings?So ist es doch ein Geben und Nehmen.Der Frühling hat die Blüten überall verteilt, so blühen die Schneeglöckchen nicht nur wunderschön in den Vorgärten, sie blühen auch versteckt im Dickicht des Waldes oder schmiegen sich an einen alten Gartenzaun, und währen die Zeit der kleinen Feenkrokusse sich so langsam dem Ende zuneigt, erfreuen nun die Weidenkätzchen die Spaziergängerin.