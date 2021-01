Hallo mein Spätzchen

Geschickt finden sie sich auch in dichtem Strauchwerk zurecht und sie baden gern besonders in Pfützen, und vielleicht nennt man sie deshalb auch scherzhaft die kleinen "Dreckspatzen".Wir kennen den Ausdruck auch, nennt man die Kinder doch auch oft, wenn sie schmutzig vom Spielen kommen.Überhaupt wird das Wort Spatz gern in Aussprüchen verwendet so wie:- Der Spatz in der Hand ist besser, als die Taube auf dem Dach -- Mit Kanonen auf Spatzen schießen -- Die Spatzen pfeifen es von den Dächern -- Ein Spatzenhirn haben -Besonders oft wird der Spatz auch gern als Kosenamen verwendet:Mein Spatz, mein Spätzchen.Ich mag die kleinen Piepser, denen ich oft auf meinen Spaziergängen begegne, nur nicht wenn sie mir im Gartencafe die Kekse vom Teller stibitzen, das gefällt mir gar nicht, obwohl das zu ihrem Naturell gehört; denn wenn sie auch klein und unscheinbar sind, sind sie doch sehr raffiniert.