Guten Tag 2020

Leider findet das Spektakel zu Silvester oft auch direkt über dem Dach statt oder so ganz in der Nähe mit lautem Krachen und völlig unkontrolliert von Waghalsigen ausgeführt.Es dauert mitunter Stunden und man schaut nicht immer staunend auf das bunte Bild, eher ängstlich, ob sich nicht eine Rakete auf den Balkon verirrt.Die Fenster mag man gar nicht öffnen, die Luft ist stickig und wenn man an die Umwelt denkt, dann frage ich mich, wie lange man so etwas noch duldet.Doch wie gesagt, ich mag Feuerwerk und so habe ich trotzdem ein paar Eindrücke mit in das neue Jahrzehnt genommen.Vielleicht entscheidet man sich doch noch für zentrale Feuerwerke, der Umwelt zuliebe und für die Menschen und Tiere, die unter dem Silvesterfeuerwerksstress leiden.