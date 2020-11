Gold und ewige Liebe

Ursprünglich stammen sie aus dem asiatischen Raum und werden in China seit über 1000 Jahren kultiviert. Sie stehen für langes Leben, Bescheidenheit, Vornehmheit und ewige Liebe.In Japan ist die Chrysantheme seit dem 8.Jahrhundert zuhause und sie ist eine Blume mit großer kaiserlicher Tradition.Der Chrysanthemenorden ist die höchste Auszeichnung und als Verehrung für diese Blumen feiert man in Japan immer am 9. September das Chrysanthemenfest.Liebevoll nennet man sie auch "Kiku" was so viel wie "Abendsonne" heißt.Schon Konfuzius hat die Chrysantheme in seinen Schriften erwähnt und Rilke hat ihr ein ganz zauberhaftes Gedicht gewidmet:Das war der Tag der weißen Chrysanthemen -mir bangte fast vor dieser schweren Pracht -Und dann, dann kamst du mir die Seele nehmentief in der Nacht.Mir war so bang, und du kamst lieb und leise -ich hatte grad im Traum an dich gedacht.Du kamst, und leis wie eine Märchenweiseerklang die Nacht...Rainer Maria Rilke