Ganz in Weiß....

Auch so manches Mädchen träumt davon, und wenn dann noch ein Prinz auf einem weißen Pferd daherkommt, mit weißen Rosen aus Athen oder weißem Flieder, -Na jetzt wird es wohl doch zu viel Weiß und zu märchenhaft, wobei die Farbe Weiß auch in den Märchen eine nicht unbedeutend Rolle spielt: Schneeweißchen und Rosenrot, Schneewittchen, obwohl man da mehr an das winterliche Weiß dachte.Weiß begleitet uns das ganz Jahr hindurch, die Farbe symbolisiert das Licht und sie steht für Reinheit, Sauberkeit, Unschuld, Leichtigkeit, Klarheit und Bescheidenheit, sie ist eine Farbe die kaum negativ besetzt ist.Zauberhafte weiße Blüten verteilt die Natur Jahr für Jahr auf der ganzen Erde.Wie jede Farbe hat auch sie in den unterschiedlichsten Ländern eine andere Bedeutung, doch in allen ist sie sehr mit dem Glauben verbunden.Besonders weiße Tiere sind als Gott nahe Lebewesen bekannt, hierzulande ist es das Osterlamm.Immer wieder faszinierend die stolzen weißen Schwäne und wir lieben die kleine weiße Friedenstaube, das Symbol des Friedens.Auch viele Grundnahrungsmittel sind weiß und der Arztkittel, wegen der Hygiene und die schlichte weiße Bluse, kombiniert mit Schwarz, die perfekte Eleganz.Weiß bedeutet für mich eine Chance, ich kann eine Fläche farbig gestalten, sei es eine Wand oder auch ein weißes Blatt Papier, vor dem ich manchmal ratlos sitzen.Doch schaue ich den weißen Wolke nach, fällt mir hin und wieder etwas Schönes ein.