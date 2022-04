Frühlingslust

Da sind sie schon die Apfel- und Kirschblüten, die Nestbauer und Sänger, die verliebten Vierbeiner, all das ist da, wonach wir uns so sehnten:Vogel mit dem gelben Schnabelaufgeplustertauf der Tannenspitzepfeift ein FrühlingsliedchenBach am Waldesrandstimmt fröhlich einKrokusse necken sichSchlüsselblumen recken sichVeilchen kichern im Sonnenschein.Winter hält für einen Augenblickden Atem ansieht erstaunt dem kecken Treiben zuWind versteckt im Hagschickt einen milden HauchAugen suchen sichHerzen sehnen sichFrühlingslust -spürst du sie auch?Silke Dokter