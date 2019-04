Frühling überall

Ich sah's in allen Hecken blühn;Sah täglich neue KräuterDen Himmel, mild und heiterIch wusste nicht, wie mir geschahUnd wie das wurde, was ich sahEs quoll und trieb nun überallMit Leben, Farben, Duft und SchallEin Geist schien mir erwachtDer dieses hat vollbrachtIch wusste nicht, wie mir geschahUnd wie das wurde, was ich sahVielleicht beginnt ein neues ReichDer lock're Staub wird zum GesträuchUnd Mensch, und Tier und Baum -Erleben ihren TraumIch wusste nicht, wie mir geschahUnd wie das wurde, was ich sahIch stand im hellen SonnenscheinDas ist der Frühling, fiel mir einIch sah, daß jetzt auf ErdenDie Menschen glücklich werdenDa wusste ich wie mir geschahUnd wie das wurde, was ich sahNovalis