Frieden ist das Wichtigste

Auch die Geschichte von dem fröhlichen Mädchen Sadako, das mit 12 Jahren an Leukämie erkrankte und starb, wie so viele nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki, hatte sich tief in meiner Seele verankert.Jahrzehnte ist es her und ich sehe mich noch heute vor dem Radioapparat sitzen und dieser Geschichte lauschen.1000 Kraniche wollte das Mädchen falten, um wieder gesund zu werden, so wir es die Legende in Japan verspricht.In Japan ist der Kranich ein Symbol des Glücks und der Langlebigkeit.Sie hatte es nicht geschafft, doch noch heute sind die gefalteten Papierkraniche in Japan ein Zeichen des Friedens und ein warnendes Zeichen für die Zukunft.Heute vor 74 Jahren wurden von Amerika die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen und am 9. August auf Nagasaki.Man spricht von 150.000 Menschen die sofort starben, mehr als 20.000 Menschen waren einfach fort, man entdeckte später eingebrannte Schatten in Mauern und wieviel Menschen noch Jahrzehnte danach an Krebs starben, man weiß es nicht.Unfassbar, wozu Menschen fähig sind, unfassbar, dass man beim Blick auf die politische Lage in der Welt nach all der Zeit sich fragt:Hat der Mensch wirklich daraus gelernt ?Man sollte niemals aufhören zu vergessen und zu warnen.Auch der "Aktionskreis für Frieden " in Erfurt wird am Donnerstag um 17.30 Uhr auf dem Erfurter Anger an diese furchtbaren Ereignisse erinnern.