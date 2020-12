Wenn es in diesem Jahr auch ein anderes Weihnachten ist, ein doch eher trauriges Fest, an dem Sorgen und Ängste uns umkreisen, die Liebsten mit ihrem Lachen fehlen, so sollten wir trotzdem hoffnungsvoll, mit einem Lächeln, in das Licht der Kerzen blicken und vielleicht schneit es sogar an manchen Orten.