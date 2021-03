Freundschaft mit Veilchen

....- Das junge Mädchen, was uns sticken lehrt, ist eine Jüdin, sie heißt Veilchen.Es ist ein liebkosender Name, und ich fand letzt, das erste Sträuschen ihrer Namensvettern zusammen, da ging ich ganz früh zu ihr, um sie damit zu überraschen......- Veilchen stickt ein Goldmuster sehr schön in einen rosinenfarbenen Sammet, so nennt sie ein sanftes Braunrot in ihrer Judensprache.....- Wir waren so vergnügt zusammen beim Sticken.Ich fädelte die Flittern und Goldbouillon auf einen langen Faden; da ging die Arbeit viel geschwinder.Auszüge aus einem Brief der jungen Bettina von Arnim an ihren Bruder Clemens Brentano.Leider wurde diese Freundschaft in der damaligen Gesellschaft gar nicht gern gesehen und sorgte sogar für Empörung.Doch so bescheiden wie das Frühlingsveilchen muss dieses Mädchen wohl auch gewesen sein.Diese Frühlingsbotin fasziniert mich, seit meiner Kindheit, in jedem Jahr aufs Neue und ich liebe diesen zarten, süßen und lieblichen Duft und ich glaube, keine Frühlingsblüte wurde wohl so oft besungen und bedichtet, wir das Veilchen.