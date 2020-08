Na gut, so neu ist er eigentlich nicht, seit 1878 finden dort die Toten der jüdischen Gemeinde ihre ewige Ruhe.Es ist ein Friedhof, wo noch heute Beerdigungen im jüdischen Brauch stattfinden.Mehr als 900 Grabsteine findet man dort vor, vom 19. Jahrhundert bis heute.Da nach jüdischem Glauben die Totenruhe ewig währt, bedeutet das auch, dass die Gräber niemals aufgehoben werden, sie werden überwuchert von Gras und Efeuranken.Und noch etwas fiel mir auf, kein Blumenschmuck, aber auf manchen Gräbern helle Steine, und das ist zurückzuführen auf einen alten jüdischen Brauch, den man bis heute beibehalten hat.Vor vielen 1000 Jahren legte man in der Wüste Steine auf die Gräber, um die Leichen vor wilden Tieren zu schützen, jeder der zur Beerdigung kam, brachte einen Stein mit und so ist es noch heute.Nur heute bedeutet es, dass der oder die Verstorbene nicht vergessen ist.Deshalb am Eingang des Friedhofs der Behälter mit Steinen.Dieser Friedhof hat mich sehr beeindruckt, die Bräuche waren mir neu und ich hätte gern die eine oder andere Lebensgeschichte erfahren.