bewahre die Fülle der Ruhe,und alle Dinge werden gedeihen.LaotseFernab vom BUGA Geschehen zog es mich am gestrigen Sonntag in einen Park in dem es auch üppig grünt und blüht, zwar nicht ganz so sortiert, aber ich mag die reizvoll versteckten Blüten und manchmal die Stille.Aber so ganz allein war ich dann doch nicht.