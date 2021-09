Es ist doch immer nur der Eine...

Die Tage werden wieder kürzer und man muß schon früh das Licht anknipsen, eine Zeit, in der ich wieder einmal die Briefschatulle öffne:..Auszug aus einem Brief von Christiane an Goethe im März 1797Goethe weilte oft monatelang in Jena und hatte oft ganz andere Sorgen:Auszug aus einem Brief von Goethe an Christiane im April 1810.