sei unbeschwertsei wieder Kindverschließe alle deine Sorgenvertrauund folg dem FrühlingswindDer Tag trägt heuteblaue Seideund Knospen glänzenprall am Baumdie Kätzchen schmiegensanftsich an die Weidelauf zuund pflück dir einen TraumSilke DokterMorgen ist Frühlingsanfang, der Wetterbericht prognostiziert Sonne, also nichts wie raus und irgendwo wartet sicher ein Traum.