Ein nachdenkliches Meisterwerk

Deshalb fuhr ich wieder einmal mit der Bahn in den Thüringer Wald.Schon die Fahrt war ein Erlebnis. Der Maler Herbst arbeitet in diesem Jahr an einem Meisterstück.Als würde er die Schäden, die der Sommer hinterlassen hat, übermalen wollen.Für den Himmel hat er Ultramarin gewählt, für Wiesen, Wälder, Felder, Bäume, Blätter, Sträucher hat er all seine Braun- Gelb- Grün- und Rottöne gemischt und leidenschaftlichverteilt.Ein faszinierendes Farbenspiel bot sich mir.Allerdings, im Naturschutzgebiet Plothen, waren die Schäden dann doch nicht mehr zu übersehen, ausgetrocknete Teiche und Schäden vom letzten Sturm, stimmten ein wenig traurig und nachdenklich.Leise rauschte der Wind durch die dürren Blätter, über den Teichen lag die ersehnte Stille und manchmal gab es ein lustiges Konzert, wenn Eicheln in das Wasser plumpsten.Momente, in denen man sich wünscht, sie mögen so bleiben und nicht vergehen.