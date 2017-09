der herbst vorbeinebel steigtaus der wiesedie blätter am rebengeländerleuchten rotschwarz glänzen die beerenam holunderbuschein apfel rollt in das grasein blatt fällt in die stillewir haut an hautauf dem kissendas geflüster der nachtim zimmer hocktdie morgenkühleschläfrig bringt die sonneden tag hereinirgendwoin der fernebeginnt das lebenSilke Dokter