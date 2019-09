Ein letzter Sommertag

folg nicht so schnell der Nachtder Star singt noch so froh sein Liedals wär er grad erwachtDie Luft ist noch so lind und lauund streichelt meine Hautes küßt mich frech und sanft der Windals wär ich seine BrautIm Bach tanzt noch das Himmelsblauund Kiesel blinken hellin Gärten duften Rosen zartoh Sommertag geh nicht so schnellSilke DokterMan möchte sie festhalten, die letzten warmen Sommertage, an denen das Dunkel noch nicht so schnell kommt und die Kälte uns klein macht.Glücklich die Menschen, die Wärme für die kalten Tage speichern konnten, damit meine ich auch die Wärme im Herzen, die Fröhlichkeit, die heiteren Sommererinnerungen und Erlebnisse. Wer die in sich trägt, dem kann ein trüber Wintertag nichts anhaben.Bei meinem Bummel durch die Gassen und Straßen der Stadt stellte ich fest, es ist etwas ruhiger geworden.Dichte Besucherströme schieben sich nicht mehr die Wege entlang, man kann jetzt wieder still betrachten.Wer also die Stille liebt, der findet sie nun auch wieder in der Stadt.