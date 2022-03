Diese Zweibeiner

Ganz sonderbare Leute sind das hier auf der Welt.Erst lassen sie sich ins Wasser fallen und sind ganz wild auf das Sterben versessen.Aber dann kommt zufällig so ein anderer Zweibeiner im Dunkeln vorbei, so einer mit Rock, mit einem Busen und langen Locken.Und dann ist das Leben plötzlich wieder ganz herrlich süß.Dann wollen sie nicht tot sein.Wegen so ein paar Locken, wegen so einer weißen Haut und ein bisschen Frauengeruch.Dann stehen sie wieder vom Sterbebett auf und sind gesund wie zehntausend Hirsche im Februar.Wolfgang Borchert