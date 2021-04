Die Sprache der Liebenden

Im 18./19. Jahrhundert war es nicht schicklich Gefühle zu äußern, man tat es mit Blumensträußen.Liebende sandten sich mit Blumenbuketts geheime Botschaften zu und äußerten so ihre Wünsche, Klagen, Bitten und Geständnisse.Das war mitunter recht kompliziert; denn nicht nur die Blumensorte und deren Farben waren wichtig, sondern auch ob die Blüten standen oder hingen und wie die Schleife gebunden war, all das hatte eine tiefsinnige Bedeutung.Was ist heute von dieser Sprache der Blumen geblieben?Wir kennen die rote Rose die bedeutet: "Ich liebe dich",doch wer weiß schon, dass ein zarter Glockenblumenstrauß eine ähnliche Liebeserklärung enthält, er signalisiert:"Unsere Herzen schlagen im gleichen Takt".Sollte nun jemand einmal einen Strauß Petersilie geschenkt bekommen, dann nicht ungläubig schauen oder vielleicht sogar beleidigt sein, das bedeutet nämlich:"Ich möchte dir etwas Liebes tun".Und was bedeuten die zahlreichen wunderschönen Blausterne, die derzeit im Gras blühen?Mit ihnen drückt man eine Bitte aus:"Vergiss und vergieb mir"Und so hat jede Blüte ihre Bedeutung, es ist wie eine Fremdsprache.Doch heute sind dies Blumensträuße, egal wie gebunden, schon allein eine Freude, wichtig sind uns die Worte die man uns zärtlich zuflüstert.Aber die einzelne rote Rose wird immer bleiben, als Sinnbild der Liebe und all die Frühlingsblüten sind ein Geschenk der Natur, sie bedeuten Fröhlichkeit und Hoffnung.