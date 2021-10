Die Leidenschaft

Zugegeben, es war schon recht gewaltig was der Sturm so angerichtet hat, doch er hat einfach mal die Bäume und Grasflächen richtig durchgebürstet und von ihrer Schönheit haben sie dabei nichts verloren.So manches Blatt glüht noch und hat viele süße Sommerträume gespeichert.Sicher ein wenig traurig wird man schon, wenn man all dem Abschied nehmen begegnet und unwillkürlich auch auf die eigenen Lebensjahre blickt, doch wir wissen auch, dass es wieder ein Frühling gibt und immer wieder ein Neubeginn.So ist es Jahr für Jahr.