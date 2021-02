als Eisblumean deinem Fenster blühnund wenn dein Atemmich berührtdahinschmelzenfließenin deines Herzensgrundwohnen darintief und stillund froh dich machenzu jeder StundSilke DokterHeute Morgen im Wunderland erwacht. Minus 22 Grad zeigte das Thermometer an, die Eiskönigin war da und hatte über Nacht jedes Hälmchen und jedes Ästchen in eine Kostbarkeit verzaubert. Diamantenstaub wirbelte durch die Wunderwelt und ich konnte mich an allem nicht satt sehen.