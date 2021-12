alles scheint so trist und leerund die dunklen Alltagssorgenlasten auf der Seele schwer.Silberkraut und Tannenzweigezieren schlicht ein NebelkleidRosen zugedeckt in GärtenTräumen von der Sommerzeit.Bundbedruckt zerreißt die Stilleein Plakat am Gartenzaunzeigend einen Hauch IdylleKinder unterm Weihnachtsbaum.Leise rufend deinen Namenöffne ich da Fenster weitund ein erster zarter Schneesternzaubert tanzend Fröhlichkeit.Silke Dokter