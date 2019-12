Dezembertag

alles scheint so trist und leerund die dunklen Alltagssorgenlasten auf der Seele schwerSilberkraut und Tannenzweigezieren schlicht ein NebelkleidRosen zugedeckt in Gärtenträumen von der SommerzeitBuntbedruckt zerreißt die Stilleein Plakat am Gartenzaunzeigend einen Hauch IdylleKinder unterm WeihnachtsbaumLeise rufend deinen Namenöffne ich das Fenster weitund ein erster zarter Schneesternzaubert tanzend FröhlichkeitSilke DokterJa das mit dem Schneestern ist leider noch nicht eingetroffen. jedenfalls hier in Erfurt habe ich noch keinen gesehen.Wünsche aber allen Lesern einen fröhlichen 2. Advent.